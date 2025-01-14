Boşanma Aşamasındaki Eşini Darbeden Sanığa 28,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Şok Olay: 28,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki eşini darbeden ve kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi silahla yaralayan sanığa 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay, 30 Eylül 2023'te yaşandı.

Duruşma Bilgileri

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.İ. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık A.İ'nin boşanma aşamasındaki eşi Ö.İ.'nin ikamet ettiği mahalleye gittiğini ve motosikletiyle eşi Ö.İ'nin bindiği taksinin önünü kestiğini belirtti.

Şiddet Olayı ve Suçlamalar

Savcı, A.İ'nin eşini saçından tutarak taksiden indirip darbettiğini ve kavgayı ayırmaya çalışan taksi sürücüsü D.B.'yi silahla bacağından yaraladığını ifade etti. Olay sırasında A.İ'nin, eşinin kafasına silah dayayıp tetiğe bastığı ancak silahın ateş almadığı aktarıldı. Ayrıca, sanığın eşinin cep telefonunu zorla aldığı bilgisi de katıldı.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık A.İ, eşi Ö.İ. ile uzun süreli anlaşmazlık yaşadıklarını, yaşanan olayların öncesinde eşi tarafından tahrik edici mesajlar aldığını söyledi. Olay sırasında tabancanın yere düşmesi sonucu ateş aldığını, D.B.'yi bilerek yaralamadığını da ekleyerek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme, sanık A.İ'yi eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma ve silahla yağma suçlarından toplamda 27 yıl, taksi sürücüsü D.B'ye yönelik eylemi nedeniyle ise kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.