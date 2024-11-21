Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Öldüren Zanlı İstanbul'da Yakalandı

İstanbul'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da ev hapsi cezası çeken ve boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı kişiyi öldüren zanlının İstanbul'da ele geçirildiğini açıkladı.

Olayın Gelişimi

EGM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, Servet Bozkurt'un eşi Elif Bozkurt ve Hasan Ş'yi öldürmesinin ardından zanlının araçla İstanbul'a kaçtığı yönünde bilgi aldığı belirtildi.

Alınan bilgi doğrultusunda, tespit edilen aracın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulduğu ve araç içerisindeki I.E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelinin Yakalanması

Devam eden çalışmalar neticesinde, cinayet şüphelisi olduğu bildirilen Selçuk Bozkurt'un Beylikdüzü ilçesinde bir otelde yakalandığı kaydedildi. Şüphelinin, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildiği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.