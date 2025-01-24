Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic'in İstifa Kararı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa edeceğini açıkladı. Nesic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa dilekçesini en kısa zamanda teslim edeceğini bildirdi.

Nesic, istifa kararının arkasında yatan sebeplerin ahlaki olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan tüm olaylar ve ahlaki sebeplerden dolayı Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı görevimden istifa ettim." şeklinde konuştu.

Sırp Cumhuriyeti'ne Bağlılık Vurgusu

Nesic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetini (RS) çok sevdiğini belirterek, her zaman RS için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.

Soruşturmanın İçeriği

Bosna Hersek Savcılığı, 26 Aralık 2024 tarihinde başlattığı soruşturma kapsamında, Nesic ile RS Kara Yolları Genel Müdürü Milan Dakic ve beş kişinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığını bildirmişti. Bu kişiler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklama, görevi kötüye kullanma ile yolsuzluk ve rüşvet alma suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.