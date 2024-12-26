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Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltında

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:41
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic Yolsuzluk Şüphesiyle Gözaltında

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Gözaltına Alındı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bosna Hersek Savcılığı, Bakan Nesic'in yanında Sırp Cumhuriyeti Kara Yolları Genel Müdürü Milan Dakic ve 5 başka şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı Gerekçeleri

Savcılığın açıklamasında, Nesic ve Dakic'in, Sırp Cumhuriyeti Kara Yolları Genel Müdürlüğünde görev yaptıkları dönemde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara para aklama, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet alma gibi suçlamalarla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Savcılıktan Bilgilendirme

Bakan Nesic'in iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan savcılık, ayrıca kamuoyunu bilgilendirmeyi taahhüt etti.

Yerel Medyada Yer Alan İddialar

Yerel kaynaklar, Nesic ve diğer şüphelilerin, RS Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nü kendi belirledikleri şirketlerle iş yapmaya zorladığını ve bu şirketlerden piyasanın üzerinde fiyat teklifleri aldığını öne sürdü.

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