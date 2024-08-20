Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da Şiddetli Yağış Alarmı

Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sarı Alarm Verildi

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya, yoğun yağışların etkisiyle "sarı alarm" durumuna geçti. Yetkililer, bu bölgelerdeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bosna Hersek'te Hava Durumu Uyarıları

Bosna Hersek'te, başta Saraybosna, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Foça, Prijedor, Trebinje ve Višegrad olmak üzere birçok şehirde yağış beklentisi bulunduğu bildirildi. Bosna Hersek Federal Hidrometeoroloji Enstitüsü, vatandaşlardan hava durumunu takip etmelerini, açık hava etkinliklerinden kaçınmalarını ve dağlık ile ormanlık alanlarda dikkatli olmalarını istedi.

Hırvatistan'da Hava Koşulları Ciddi Olabilir

Hırvatistan'da özellikle başkent Zagreb ve Karlovac'ta gök gürültülü şiddetli yağışların beklendiği kaydedildi. Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü, bu koşullar nedeniyle dikkatli olunması ve açık hava etkinliklerinin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Slovenya'da Su Baskınları Yaşanıyor

Slovenya'da sağanak yağışlar birçok yerleşim yerini su basmasına yol açtı. Görevliler, su tahliye çalışmalarına başladı. Ülke genelindeki yağışların sürmesi bekleniyor ve yetkililer vatandaşlardan tedbirli olmalarını talep etti.

Bu üç ülkede de "sarı alarm" uygulaması, olumsuz hava koşullarının ciddiyetini göstermekte ve halkın korunmasına yönelik bir tedbir niteliği taşımaktadır.