Bosna Hersek Meclisi 'Filistin Kararı'nı Kabul Etti: Gazze'de Soykırımın Durdurulması ve Ateşkes Talebi

Bosna Hersek Meclisi 'Filistin Kararı'nı Kabul Etti

Karar ve Oylama

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan "Filistin kararı"nı kabul etti.

Oylamada 23 milletvekili evet oyu kullanırken, hiç hayır oyu verilmedi ve 7 milletvekili çekimser kaldı.

Kamuoyuyla paylaşılan kararda, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından derin endişe duyulduğu belirtilerek "Uluslararası insancıl hukuka saygı çerçevesinde davranılmalı ve kadın, çocuk ve yaşlılar hedef olmamalı." ifadesine yer verildi.

Kararda, Gazze'deki soykırımın bir an evvel durdurulması ve ateşkesin sağlanması talep edildi.

Temsilciler Meclisi, uluslararası toplumun tüm çabalarını desteklediğini belirterek Bosna Hersek'in tüm imkanları ölçüsünde insani yardım çalışmalarına, ateşkes girişimlerine ve barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.