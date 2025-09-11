Bosna Hersek Meclisi 'Filistin Kararı'nı Kabul Etti: Gazze'de Soykırımın Durdurulması ve Ateşkes Talebi

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi, 'Filistin kararı'nı kabul ederek Gazze'de soykırımın durdurulmasını ve ateşkes sağlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:43
Bosna Hersek Meclisi 'Filistin Kararı'nı Kabul Etti: Gazze'de Soykırımın Durdurulması ve Ateşkes Talebi

Bosna Hersek Meclisi 'Filistin Kararı'nı Kabul Etti

Karar ve Oylama

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan "Filistin kararı"nı kabul etti.

Oylamada 23 milletvekili evet oyu kullanırken, hiç hayır oyu verilmedi ve 7 milletvekili çekimser kaldı.

Kamuoyuyla paylaşılan kararda, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından derin endişe duyulduğu belirtilerek "Uluslararası insancıl hukuka saygı çerçevesinde davranılmalı ve kadın, çocuk ve yaşlılar hedef olmamalı." ifadesine yer verildi.

Kararda, Gazze'deki soykırımın bir an evvel durdurulması ve ateşkesin sağlanması talep edildi.

Temsilciler Meclisi, uluslararası toplumun tüm çabalarını desteklediğini belirterek Bosna Hersek'in tüm imkanları ölçüsünde insani yardım çalışmalarına, ateşkes girişimlerine ve barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri