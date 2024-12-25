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Bosna-Hersek Savunma Bakanı Helez Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti

Savunma Bakanı Zukan Helez, Saraybosna'daki Anadolu Ajansı bürosunu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:21
Bosna-Hersek Savunma Bakanı Helez Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti

Saraybosna'da Önemli Ziyaret

Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) bürosunu ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, medya ve hükümet arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Medya ve Savunma İşbirliği

Helez’in ziyareti sırasında, medya temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Bosna-Hersek'in savunma politikalarının gözden geçirildiği ve halkın bilgilendirilmesi adına atılacak adımlar üzerinde duruldu. Bakan Helez, Anadolu Ajansı'nın, Bosna-Hersek'in ulusal güvenliğine katkı sağlamak adına önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Bu ziyareti önemli kılan bir başka unsur ise, Bosna-Hersek'in bölgesel güvenlik konularındaki duruşu ve medyanın bu konudaki sorumluluğudur. Helez, AA çalışanlarına, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ülkenin savunma bakanı olarak Helez’in, medya ile olan bu diyalogu güçlendirmesi, hem halkın doğru bilgilendirilmesi hem de ulusal güvenlik stratejilerinin daha etkin şekilde iletilmesi için bir fırsat sunuyor.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (solda), başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA)...

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (solda), başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisini ziyaret etti.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (solda), başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA)...

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (solda), başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisini ziyaret etti.

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