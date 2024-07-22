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Bosna Hersek'te 15 Temmuz Paneli: Unutulmayan Gece

Saraybosna'da 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçları üzerine panel düzenlendi, önemli konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:17
Bosna Hersek'te 15 Temmuz Paneli: Unutulmayan Gece

Bosna Hersek'te 15 Temmuz Paneli

Saraybosna'da, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimini konu alan bir panel düzenlendi. Panelde, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Destekçiler

Panel, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenirken, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfı da destek verdi.

Önemli Konuşmalar

Panelde çeşitli konuşmacılar yer aldı. 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, darbe girişimi sırasında yaşadığı zorlukları anlatarak, "O gün hepimiz tek bir yürek olmuştuk." dedi. Kendisi başından ve kolundan yaralanarak gazi olduğunu belirtti.

15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan ise, insanların vatanlarını korumak için genç yaşlı demeden mücadele ettiğini aktardı. Ercan, yaşananların başka ülkelerde tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Şehit babası Melih Fuat Ercan, "Ülkemiz asla teslim olmayacaktır!" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gazi Gökhan İşcan ise, darbe girişimini televizyonda gördükten sonra sokağa çıktığını ve bu durumu durdurmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Katılım ve Amaç

Panel, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizatörler, bu tür etkinliklerin daha fazla olmasını ve tarihin öğrenilmesi adına önem taşıdığını belirtti. Bu panel ile birlikte, 15 Temmuz'un unutulmaması ve ders çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi. 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, açıklama yaptı.

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