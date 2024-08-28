Bosna Hersek'te 29 Yıl Sonra Unutulmaz Katliam Anması

Bosna Hersek'te Katliam Anması Düzenlendi

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında meydana gelen savaşta Sırp birliklerince gerçekleştirilen Markale pazar yeri saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, saldırının 29'uncu yıldönümünde anıldı.

Törenle Anma

Anma töreni, hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başladı. Devlet temsilcileri ve kurban yakınları, katliamın gerçekleştiği pazar yerinde çiçek bıraktı.

Adalet Arayışı

Saraybosna Kantonu Savaşın Sivil Kurbanları Birliği Başkanı Senida Karovic, yaptığı konuşmada, "Aradan 29 yıl geçmesine rağmen ne değişti? Saraybosna'da masum insanları öldürenler için adalet sağlanmadı," dedi.

Kayıpların Anısı

Katliamda bacağını kaybeden Amerisa Omanovic, bu trajediyi her gün hatırladığını ifade etti. Babasını kaybeden Ahmet Zeco ise, "Bu katliamı kimin yaptığını herkes biliyor. Bu günü yalnızca babam için değil, diğer tüm kurbanlar için hatırlamaya devam edeceğiz," dedi.

Markale Pazarındaki İki Trajedi

Savaş sırasında Markale pazar yerine iki kez saldırı düzenlendi. İlk saldırı 5 Şubat 1994'te gerçekleşti ve 68 kişi hayatını kaybetti; ikinci saldırı ise 28 Ağustos 1995'te yapıldı ve bu sefer de 43 sivil hayatını kaybetti.

Hukuki Sonuçlar

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu saldırıların sorumlusunun Sırp birlikleri olduğunu belgelerle kanıtlamıştır. Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic, saldırının sorumluluğundan 33 yıl hapse mahkum edilmiştir. Ayrıca Stanislav Galic, insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Saraybosna'nın Kuşatılması

Saraybosna, 44 ay süresince kuşatma altında kalmış ve bu süreçte 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiştir; bunların yaklaşık 2 bini çocuk olmuştur.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.