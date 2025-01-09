Bosna Hersek'te Anayasa Dışı 'Sırp Cumhuriyeti Günü' Kutlamaları Tartışma Yarattı

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen 'Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü' kutlamaları gerçekleştirildi. Ülkenin iki entitesinden biri olan RS'de yapılan bu anma etkinliklerine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, RS Ulusal Meclis Başkanı Nenad Stevandic, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, bazı Bosnalı Sırp siyasiler ve RS emniyeti silahlı mensupları katıldı.

Kutlamalar sırasında şehirde ve devlet kurumlarında açılan RS bayrakları dikkat çekti. Törende, RS Başkanı Milorad Dodik adına açıklama yapan RS İçişleri Bakanı Sinisa Karan, barış içerisinde yaşama vurgusu yaparak birlikte yaşama mücadelesi verdiklerini belirtti.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in yerine Sırbistan'ın, Dayton Barış Antlaşması'nın koruyucusu olduğu iddiasında bulunarak, "Dayton olmadan Bosna olmaz." ifadelerini kullandı.

Kutlamalara Tepkiler

Kutlamalara yönelik tepkiler de gecikmedi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, yaptığı açıklamada, bu tür kutlamaların yasalar çerçevesinde suç sayıldığını belirtti. Becirovic, "Komşumuz Sırbistan yetkilileri, Bosna Hersek'in iç işlerine müdahale etmekten ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını baltalamaktan kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de, etkinliklere katılanların yargılanması gerektiğini ve bu durumu uluslararası toplumun tolere etmesi durumunda yeni bir çatışmanın doğabileceğini vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, RS'deki kutlamaların yasalara aykırı olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, Dayton Barış Antlaşması'na karşı olan faaliyetlere karşı güçlü önlemler alacaklarını duyurdu.

Öte yandan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, anayasa aykırı 'RS Günü' kutlamaları gerekçesiyle Sırbistan'a resmi nota verdi.

Anayasa Dışı 'Sırp Cumhuriyeti Günü'

Bosnalı Sırplar, RS'nin 9 Ocak 1992 tarihinde kurulduğunu kutluyor ancak bu tarih, aynı zamanda Boşnaklara yönelik bir soykırımın başlangıcı olarak görülüyor. Ülkedeki en büyük Boşnak partisi Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegovic önderliğinde, 2015 yılında yapılan başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, 9 Ocak'ı kutlamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu hukuki karar, o tarihteki eylemlerin ayrımcı olduğuna yöneliktir.

Ayrıca, ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik, 2016'da bu konuda bir referandum gerçekleştirmiş ve oy kullananların %99'u, 9 Ocak'ın 'RS Günü' olarak kutlanması yönünde tercihlerini belirtmişti. Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, bu referandumu tanımayarak kutlama eylemlerine yasak getirmiştir. Tüm bu kararlara rağmen Bosnalı Sırplar, 9 Ocak'ta 'RS Günü' kutlamalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü" kutlamaları yapıldı.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü" kutlamaları yapıldı.