Bosna Hersek'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılı Anıldı

Bosna Hersek'te Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yılı Törenle Anıldı

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehri yakınlarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Tören, Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda gerçekleşti. Törene; Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosu Can Aygün, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ahmet Kösem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul, Sanski Most Belediye Başkanı Mensur Seferovic ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı.

Şehitlikte, çelenk koyma, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Bosna Hersek milli marşının dinletilmesinin ardından, Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua yapıldı.

Büyükelçi Girgin, burada yaptığı konuşmada, Boşnaklardan gönüllü olarak savaşan ve şehit olanların Çanakkale'de Mehmetçik ile beraber yattığını ifade etti. Ayrıca, 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'teki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımlarının da unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Girgin, "Şehitlerimizi anmamızın bir sebebi onlara olan borcumuzu yerine getirmek ise diğer sebebi de vatanın şehitler olmadan vatan olmadığını bilmemizdir" dedi.

Sanski Most Belediye Başkanı Seferovic, Türkler ve Boşnaklar arasındaki bağların güçlülüğüne dikkat çekerek, "İki halk, birbirlerini kardeş olarak görüyor ve destek oluyor" şeklinde konuştu. Seferovic, Çanakkale savaşlarına binlerce Boşnak gönüllünün katıldığını belirtti ve Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin sonsuza dek devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

Törenin sonunda, heyet, Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek burada Çanakkale şehitleri için dua etti.