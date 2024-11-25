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Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek, 25 Kasım Devlet Günü'nü düzenlenen törenlerle kutladı, bağımsızlık ve birlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:01
Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek, devlet olma yolundaki temellerinin atıldığı tarihi 'Devlet Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. 25 Kasım 1943'te yapılan Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumunun anısına düzenlenen etkinlikler, başkent Saraybosna'da başladı.

Özel Törensel Etkinlikler

Hum Dağı'nda gerçekleştirilen tören, Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Etkinlikler Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti. Törenlere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, bakanlar, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliya İzetbegoviç'in Kabri Ziyaret Edildi

Kovaçi Şehitliği'nde bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi. Becirovic, etkinliklerde yaptığı konuşmada, devlet günü ve bağımsızlık gününün genç nesillere öğretilmesinin önemine vurgu yaptı ve Bosna Hersek'in değerlerinin korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Bosna Hersek'in Avrupa'ya entegrasyonunun tarihsel bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Mücadelesi Vurgulandı

Komsic ise bu günün 1 Mart 1992'de bağımsızlık için atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti. Komsic, "Bu ülke için çok fazla kan döküldü ve çok fazla yaşam kaybedildi. Bu gerçeği gelecek nesillere her zaman anlatmalıyız." dedi. Ona göre, yeni nesillerin ülkeyi daha iyi bir hale getirme sorumluluğu bulunmaktadır.

Diğer Kentlerde de Törenler Düzenlendi

Törenler, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtına çiçek bırakılmasıyla son buldu. Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde de benzer etkinliklerin düzenlendiği 'Devlet Günü', Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti'nde 'milli bayram' olarak kabul edilmemekte.

81 Yıldır Kutlanıyor

Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen ZAVNOBİH'in ilk oturumu, Bosna Hersek'in bağımsızlığının temellerinin atıldığı tarih olarak anılmakta. Bu tarihinde, Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp veya Hırvat ülkesi olmadığı, tüm halkların eşit olduğu kararlaştırılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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