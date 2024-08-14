Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bosna Hersek'te Dijital Arşivleme Sistemi Açıldı

TİKA'nın desteklediği Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi'nin açılışı yapıldı, dijitalleşmenin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:49
Bosna Hersek'te Dijital Arşivleme Sistemi Açıldı

Bosna Hersek'te Yeni Bir Dijital Dönem

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi, yeni bir arşivleme teknolojisi olarak faaliyete geçti.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni, Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında gerçekleştirildi. Törene, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin gibi önemli isimler katıldı.

Arşivlerin Önemi Vurgulandı

Başbakan Nermin Niksic, yaptığı konuşmada arşivlerin devletler ve vatandaşlar için taşıdığı önemi dile getirdi. Güvenli bilgilere erişimin hayati olduğunu belirten Niksic, TİKA’nın katkısıyla gelecekteki araştırmalara ve bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak tarihi materyallerin saklanacağını ifade etti.

Dijitalleşme ve Ekonomik İşbirliği

Dışişleri Bakanı Konakovic ise Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde dijitalleşmenin önemini vurguladı ve Türkiye ile olan iyi ilişkilerin daha fazla ortak projeye kapı araladığını belirtti.

TİKA'nın Rolü ve Projesi

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan arşiv yönetim işbirliğine dikkat çekti. Osmanlı arşivlerinde Bosna Hersek’le ilgili çok sayıda değerli belge bulunduğunu aktaran Kayalar, açılışı yapılan sistemin bu belgelerin dijital ortamda korunmasını sağladığını belirtti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Açılış

TİKA tarafından desteklenen bir diğer proje olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sürekli Eğitim Merkezi CNC Laboratuvarı da açıldı. Laboratuvar açılışına yine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım katıldı. Kayalar, laboratuvarın işleyişi hakkında Rektör Yıldırım'dan bilgi aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!