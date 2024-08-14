Bosna Hersek'te Dijital Arşivleme Sistemi Açıldı

Bosna Hersek'te Yeni Bir Dijital Dönem

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi, yeni bir arşivleme teknolojisi olarak faaliyete geçti.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni, Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında gerçekleştirildi. Törene, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin gibi önemli isimler katıldı.

Arşivlerin Önemi Vurgulandı

Başbakan Nermin Niksic, yaptığı konuşmada arşivlerin devletler ve vatandaşlar için taşıdığı önemi dile getirdi. Güvenli bilgilere erişimin hayati olduğunu belirten Niksic, TİKA’nın katkısıyla gelecekteki araştırmalara ve bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak tarihi materyallerin saklanacağını ifade etti.

Dijitalleşme ve Ekonomik İşbirliği

Dışişleri Bakanı Konakovic ise Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde dijitalleşmenin önemini vurguladı ve Türkiye ile olan iyi ilişkilerin daha fazla ortak projeye kapı araladığını belirtti.

TİKA'nın Rolü ve Projesi

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan arşiv yönetim işbirliğine dikkat çekti. Osmanlı arşivlerinde Bosna Hersek’le ilgili çok sayıda değerli belge bulunduğunu aktaran Kayalar, açılışı yapılan sistemin bu belgelerin dijital ortamda korunmasını sağladığını belirtti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Açılış

TİKA tarafından desteklenen bir diğer proje olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sürekli Eğitim Merkezi CNC Laboratuvarı da açıldı. Laboratuvar açılışına yine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım katıldı. Kayalar, laboratuvarın işleyişi hakkında Rektör Yıldırım'dan bilgi aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi. Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.