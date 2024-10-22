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Bosna Hersek'te Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı Başladı

TÜBA'nın öncülüğünde Bosna Hersek'te engelli bireyler için kültürel mirasta erişim eğitimleri başlıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:41
Bosna Hersek'te Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı Başladı

Bosna Hersek'te Erişim Eğitim Programı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlatılan "Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı" büyük bir katılımla gerçekleştirilmektedir.

Projenin Amacı ve Katılımcılar

Bu eğitim programı, engelli bireylerin kültürel miraslara daha etkin bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve 5 Avrupa ülkesinden uzmanları bir araya getiren bir çatı altında düzenlenmektedir. Programın açılışında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Kevser Çınar ve Dr. Mürsel Doğrul yer almaktadır. Proje Finansmanı

Projenin finansmanını Erasmus+ programı altında Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı desteklemektedir. Proje, Balkan Müze Ağı (BMN) tarafından ev sahipliği yapılmaktadır.

Önemli Konuşmalar ve Katılımlar

Açılışta konuşan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, erişilebilirliğin bir lüks değil, temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Eğitimler boyunca elde edilen bilgilerin, çeşitli engel gruplarına sahip bireylerin kültürel içeriklere erişimlerini artırmak için yerel kurumlarda uygulanacağı bilgisini de paylaştı.

BMN Direktörü Aida Vezic'in Açıklamaları

BMN Direktörü Aida Vezic, kültürel kurumlar ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin iNCLUSION projesindeki önemli bir unsur olduğunu belirtti. Ortak bir hedef olarak engelli bireylerin kültürel hayata katılımını artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Programın İlk Günü

Programın ilk gününde, Anadolu Üniversitesi'nden Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken ve ekibi, ve Otizmli Bireyler İçin Eğitim ve Gelişim Desteği Derneği'nden (SOBE) Dr. Ümit Savaş Taşkesen, öğretmenler Şerife Küçükşantürk ve Cemre Gürel tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim toplantıları, 25 Ekim’e kadar devam edecek.

Katılımcılar, kendi alanlarındaki deneyimlerini paylaşarak eğitim programından maksimum verim almayı hedefliyorlar.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen...

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı" başladı. Programa TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker de (ortada) katıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen...

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı" başladı. Programa TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker de (ortada) katıldı.

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