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Bosna Hersek'te Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı Sergisi Açıldı

Saraybosna'da açılan sergide Türk İslam cilt sanatının örnekleri sergileniyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:37
Bosna Hersek'te Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'te Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisi kapılarını açtı. Yunus Emre Enstitüsü ile Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Hz. Muhammed'in hicri takvimle doğum günü nedeniyle düzenlenen "Selam ya Resulallah" festivalinin bir parçası olarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi Detayları ve Katılımcılar

Serginin küratörü Ayşenur Genç, çalışmalarında farklı teknikler kullandığını ve sergisinin ilk kez Bosna Hersek'te sergilendiğini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, serginin hazırlanma sürecinin zorluğuna dikkat çekti ve Bosna Hersek'teki etkinliğe katılmanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Malik Sljivo, etkinlik çerçevesinde pek çok program düzenleneceğini vurguladı. Serginin açılışında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ve birçok davetli yer aldı.

Ziyaret Bilgisi

Sergi, 22 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı" sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi işbirliğinde Bosna Hersek'te Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Ayşenur Genç'in Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisi ziyarete açıldı.

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