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Bosna Hersek'te Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Düşürdü

Saraybosna, hava kirliliği nedeniyle dünya genelinde en yüksek kirlilik seviyelerine ulaştı, görüş mesafesi azaldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:14
Bosna Hersek'te Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Düşürdü

Bosna Hersek'teki birçok kentte, hava kirliliğinin artması nedeniyle görüş mesafesi belirgin şekilde düştü. Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, başkent Saraybosna'da hava kirliliği 198 olarak ölçüldü ve bu durum, şehri "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında üst sıralara taşıdı.

Balkanların tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Saraybosna'da, kış aylarında sıkça karşılaşılan bu hava kirliliği durumu, eski model otomobillerin, kamyonların ve ticari araçların egzoz gazlarından, ayrıca ısınmada kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanmakta. Uzmanlar, bu olumsuz duruma dikkat çekiyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, sadece Saraybosna'nın değil, Travnik, Visoko ve Zenica şehirlerinde de havanın kirli olduğunu vurguladı. Hava kirliliği ölçümlerinde ise Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ilk sırada yer alırken, Saraybosna ikinci, Sırbistan'ın başkenti Belgrad üçüncü, Pakistan'ın Lahor dördüncü ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp beşinci sırada bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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