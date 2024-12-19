Bosna Hersek'te K9 Köpekleri Narkotik ve Silah Tespiti İçin Yarıştı

Saraybosna'da K9 Köpekleri Yarıştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, arama kurtarma çalışmalarında kritik bir rol üstlenen K9 köpekleri için etkileyici bir yarışma gerçekleştirildi. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek Misyonu tarafından düzenlenen bu etkinlikte, 15 K9 timi, narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında rakipleriyle mücadele etti.

AGİT'in Desteği Vurgulandı

Yarışmanın açılışında konuşan AGİT Bosna Hersek Misyon Şefi Brian Aggeler, bu etkinliğin AGİT'in Bosna Hersek'in K9 ekiplerine sağladığı desteği simgelediğini belirtti. Ayrıca, Bosna Hersek Mayın Tespiti Köpekleri Eğitim Merkezi Müdürü Nermin Hadzimujagic, son iki yıl boyunca AGİT ile birlikte K9 köpekleri ve eğitmenlerinin kapasitesinin artırılması yönünde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

K9'ların Güvenlikteki Rolü

Hadzimujagic, K9 köpeklerinin Bosna Hersek’in güvenliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yarışma sırasında K9 köpeklerinin arama çalışmaları sergilediği beceriler, organizasyonun hem katılımcılar hem de izleyiciler için renkli ve heyecan verici anlar yaşatmasını sağladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da arama kurtarma çalışmalarında kilit rol oynayan K9 köpekleri için yarışma düzenlendi. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek Misyonu tarafından düzenlenen yarışa katılan 15 K9 timi narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında rakiplerini geçmeye çalıştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da arama kurtarma çalışmalarında kilit rol oynayan K9 köpekleri için yarışma düzenlendi. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek Misyonu tarafından düzenlenen yarışa katılan 15 K9 timi narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında rakiplerini geçmeye çalıştı.