DOLAR
40,39 0,1%
EURO
47,17 -0,02%
ALTIN
4.383,86 -0,79%
BITCOIN
4.788.147,18 -0,28%

Bosna Hersek'te Madenciler Maaş ve Emeklilik Koşulları İçin Gösteri Düzenledi

500'den fazla madenci, Saraybosna'da düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 14:09
Bosna Hersek'te Madenciler Maaş ve Emeklilik Koşulları İçin Gösteri Düzenledi

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, başkent Saraybosna'da düzenledikleri gösteri ile düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu hükümet binası önünde toplanan maden işçileri, son iki aydır mayıs ve haziran maaşlarını alamadıklarını ve emeklilik koşullarının zorlaştığını ifade etti.

Tuzla'daki Kreka Madeni Sendika Başkanı Senad Sejdic, burada yaptığı açıklamada, madencilerin ülkenin önemli çalışanları olduklarını ancak hak ettikleri muameleyi göremediklerini vurguladı. Sejdic, "İki, üç aydır maaşlar yok. Olanlar da gecikmeli veriliyor. Bu da emeklilik durumumuzu çıkmaza sürüklüyor." diye konuştu.

Ulusal medya, madencileri temsil eden bir grubun görüşme için hükümet binasına giriş yaptığını bildirdi.

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi...

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Saraybosna'da gösteri düzenledi.

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi...

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Saraybosna'da gösteri düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'daki Tarihi Atatürk Köprüsü Restorasyondan Geçti
2
MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu Ziyaret Etti
3
Samsun'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden 'Filistin İçin Özgürlük' Uçurtma Etkinliği
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mehmet Murat Çalık'ın Tedavisine Destek
5
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!