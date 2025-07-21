Bosna Hersek'te Madenciler Maaş ve Emeklilik Koşulları İçin Gösteri Düzenledi

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, başkent Saraybosna'da düzenledikleri gösteri ile düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu hükümet binası önünde toplanan maden işçileri, son iki aydır mayıs ve haziran maaşlarını alamadıklarını ve emeklilik koşullarının zorlaştığını ifade etti.

Tuzla'daki Kreka Madeni Sendika Başkanı Senad Sejdic, burada yaptığı açıklamada, madencilerin ülkenin önemli çalışanları olduklarını ancak hak ettikleri muameleyi göremediklerini vurguladı. Sejdic, "İki, üç aydır maaşlar yok. Olanlar da gecikmeli veriliyor. Bu da emeklilik durumumuzu çıkmaza sürüklüyor." diye konuştu.

Ulusal medya, madencileri temsil eden bir grubun görüşme için hükümet binasına giriş yaptığını bildirdi.

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Saraybosna'da gösteri düzenledi.

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Saraybosna'da gösteri düzenledi.