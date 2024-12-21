DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.427.784,56 -0,68%

Bosna Hersek'te Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Açıldı

Bosna Hersek'te Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla açılan Matrakçı Atölyeleri, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitiminde fırsatlar sunacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:13
Bosna Hersek'te Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Açıldı

Bosna Hersek'te Yeni Eğitim Fırsatları

Bosna Hersek'te, Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri hizmete açıldı. Bu atölyeler, Bosna'nın 5 şehrinde 6 merkez olarak faaliyet gösterecek.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Atölyelerin açılış töreni, Saraybosna’da gerçekleştirilirken; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve birçok yerel eğitim yetkilisi katıldı.

Öğrencilere Yeni Eğitim Materyalleri

Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türk medeniyeti için önemine vurgu yaparak, bu atölyelerin 312 Bosna Hersekli öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Bursları altında eğitim alan 90 öğrenci olduğunu ifade etti. Bu atölyeler, öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında pratik eğitim imkanı sunacak.

Matrakçı Nasuh’un Rolü

Atölyelere ismini veren Matrakçı Nasuh'un tarihsel katkıları incelendiğinde, onun matematikçi kimliği ile genç nesillere ilham vermesi hedefleniyor. Yelkenci, “Matrakçı Nasuh'un matematikçi de olmasının düşündürücü bir anlamı var” diyerek, atölyelerin amacını pekiştirdi.

Atölyelerin Olumlu Etkileri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, atölyelerin gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik edeceğini belirtti. Gençler, burada tarih, bilim, teknoloji, matematik ve sanat alanlarında zengin bir içerikle eğitim alacak.

Gelecek Vaat Eden Fırsatlar

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, atölyelerin düşünce ve teknoloji merkezleri olacağını, Tuzla Kantonu Eğitim Bakanı Ahmed Omerovic ise bu fırsatların çocuklar ve gençler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Matrakçı Nasuh’un Tarihsel Önemi

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda eserler veren Matrakçı Nasuh, tarihçi, matematikçi ve ressam olarak tanınmaktadır. En bilinen eserlerinden biri olan “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” eseri, onun bilgi birikimini ve sanatsal yeteneğini gözler önüne serer.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İzmit'te Oyuncak Müzesi Açılışına Katıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli
3
Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
4
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu
6
Fatih Şahin: 'AK Parti Herkesin Partisidir!'
7
Özlem Gürses'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı