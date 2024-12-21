Bosna Hersek'te Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Açıldı

Bosna Hersek'te Yeni Eğitim Fırsatları

Bosna Hersek'te, Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri hizmete açıldı. Bu atölyeler, Bosna'nın 5 şehrinde 6 merkez olarak faaliyet gösterecek.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Atölyelerin açılış töreni, Saraybosna’da gerçekleştirilirken; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve birçok yerel eğitim yetkilisi katıldı.

Öğrencilere Yeni Eğitim Materyalleri

Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türk medeniyeti için önemine vurgu yaparak, bu atölyelerin 312 Bosna Hersekli öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Bursları altında eğitim alan 90 öğrenci olduğunu ifade etti. Bu atölyeler, öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında pratik eğitim imkanı sunacak.

Matrakçı Nasuh’un Rolü

Atölyelere ismini veren Matrakçı Nasuh'un tarihsel katkıları incelendiğinde, onun matematikçi kimliği ile genç nesillere ilham vermesi hedefleniyor. Yelkenci, “Matrakçı Nasuh'un matematikçi de olmasının düşündürücü bir anlamı var” diyerek, atölyelerin amacını pekiştirdi.

Atölyelerin Olumlu Etkileri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, atölyelerin gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik edeceğini belirtti. Gençler, burada tarih, bilim, teknoloji, matematik ve sanat alanlarında zengin bir içerikle eğitim alacak.

Gelecek Vaat Eden Fırsatlar

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, atölyelerin düşünce ve teknoloji merkezleri olacağını, Tuzla Kantonu Eğitim Bakanı Ahmed Omerovic ise bu fırsatların çocuklar ve gençler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Matrakçı Nasuh’un Tarihsel Önemi

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda eserler veren Matrakçı Nasuh, tarihçi, matematikçi ve ressam olarak tanınmaktadır. En bilinen eserlerinden biri olan “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” eseri, onun bilgi birikimini ve sanatsal yeteneğini gözler önüne serer.