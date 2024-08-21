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Bosna Hersek'te Okulda Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Saldırgan Ağır Yaralı

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, saldırgan ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:47
Bosna Hersek'te Okulda Silahlı Saldırı: 3 Ölü, Saldırgan Ağır Yaralı

Bosna Hersek'te Okula Silahlı Saldırı

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, bir okulda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, olaydan sonra kendini de ağır yaraladı.

Saldırının Detayları

Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'taki okulda, saldırgan otomatik silahıyla 3 kişiyi vurdu. Olay anında okulda çalışan bu kişiler, ne yazık ki olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Saldırganın Durumu ve Açıklamalar

Yerel emniyet sözcüsü Adnan Beganovic, saldırganın okul çalışanı olduğunu ve daha sonra kendine ateş ettiğini bildirdi. Aynı zamanda, o an ağır yaralanan saldırgan, >Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Nedenine Dair İncelemeler

Beganovic, olağanüstü bir durumun yaşandığını ve bu saldırının nedenini belirlemek için delil toplama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, saldırgan okulda hademe olarak çalışıyordu ve vurduğu kişiler arasında okul müdürü, sekreter ve öğretmen bulunuyordu.

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