Bosna Hersek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bosna Hersek'teki Orman Yangını Söndürüldü

Zenica-Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehri yakınlarında çıkan orman yangını, 3 saatlik özverili bir müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Başlangıçta henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın meydana geldi. Sıcak hava ve rüzgar şartlarının etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Başladı

Yangına ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Ancak, karadan yapılan müdahalenin yetersiz kalması üzerine Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nden hava desteği talep edildi.

Havadan Müdahale Yangını Söndürdü

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler, yangına havadan müdahalede bulundu. 3 saatlik yoğun çabalar neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Savunma Bakanı Ziyaret Gerçekleştirdi

Yangın bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret eden Savunma Bakanı Zukan Helez, burada yaptığı açıklamada, yangının havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındığını ve çevre şehirlere yayılmadan söndürüldüğünü belirtti.

Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.