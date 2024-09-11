Bosna Hersek'te Savaş Suçlularının Kahramanlaştırılmasına Tepkiler

Bosna Hersek'teki Savaş Suçlularının Kahramanlaştırılması

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) bölgesinde, savaş suçluları Ratko Mladic ve Radovan Karadzic’in "kahraman" olarak tanıtılması, geniş bir tepki dalgası oluşturdu. Bu durum, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Denis Becirovic'in Açıklamaları

Becirovic, Mladic ve Karadzic’in eğitim sistemine dahil edilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu isimler kahraman değil. Uluslararası mahkemelerce soykırım ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş kişilerdir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklediğini vurguladı.

Boşnak Parti ve Diğer Tepkiler

RS Başkan Yardımcısı Camil Durakovic de, tarih derslerinde müslüman kesimin yaşadığı zulümlerin göz ardı edileceğine dikkat çekerek, "Soykırım suçundan hüküm giymiş Mladic'in gençlere örnek olmasına izin mi vereceksiniz?" diye sordu. Demokratik Eylem Partisi (SDA) ise bu uygulamayı Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Tepki

Bunların yanı sıra, Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları da olaya ilişkin tepkilerini dile getirerek, Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği ve Savcılığın harekete geçmesini talep etti.

RS Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın Cevabı

RS Eğitim ve Kültür Bakanlığı, değişikliklerin uzmanlar tarafından yapıldığını savundu. Ancak bu açıklamalar, eleştirilerin önüne geçemedi.

Mahkumiyetler ve Cezalar

Ratko Mladic ve Radovan Karadzic, Lahey'deki uluslararası mahkemelerde savaş suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış bireylerdir. Mladic, Srebrenitsa Soykırımı ve diğer suçlar nedeniyle binlerce insanın ölümünden sorumludur.