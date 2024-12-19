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Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Türkiye'den Gönderilen Konteyner Evler Kurtarıcı Oluyor

Bosna Hersek'teki sel felaketi sonrası Türkiye'den gelen konteyner evler, evsiz kalan ailelere umut oluyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:54
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Türkiye'den Gönderilen Konteyner Evler Kurtarıcı Oluyor

Bosna Hersek'teki Sel Felaketi ve Türkiye'nin Yardımı

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Türkiye, afet bölgesindeki ailelere yardım elini uzattı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, felaketin ardından Türkiye'den gönderilen konteyner evlere yerleşen aileleri ziyaret etti.

Konteyner Evlerin Yerleştirilmesi

Sel bölgesinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları ve yolların açılması ile Türkiye'den gönderilen 60 konteyner ev, ailelerin talep ettikleri noktalara yerleştirildi. Şu ana kadar 10 aile konteyner evlere yerleşmiş durumda, diğer ailelerin ise yerleşim için hazırlık yaptığı bildirildi.

Girişimdeki Koordinasyon

Büyükelçi Girgin, ziyaretinde TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ve Konjic Belediye Başkanı Osman Catic ile birlikteydi. Girgin, afet sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TİKA ve Türk Kızılay'ın bölgeye ilk yardımı ulaştırdığını belirtti. Ayrıca, tarımsal projeler kapsamında bölgeye yardım edeceklerini ifade etti.

Ailelerin İhtiyaçlarına Yanıt Veriliyor

Girgin, ihtiyaçlar doğrultusunda 60 konteyner gönderildiğini ve Türkiye'nin dostluk elini uzatmaya devam edeceğini vurguladı. Sel felaketi sonucunda evini kaybeden 70 yaşındaki Fikret Hakalovic, tüm birikimini kaybettiğini ancak ailesinin hayatta olmasının kendisine güç verdiğini ifade etti. Hakalovic, "Allah'a sığındım. Ailem hayatta kaldı, bu beni sevindiriyor," dedi.

Sel Felaketinin Etkileri

4 Ekim'de Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketi, 5 kenti etkileyerek 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye ve diğer yardım kuruluşları, felaket sonrası acil yardım takımını bölgeye ulaştırarak, yaşam malzemeleriyle birlikte konteyner evleri taşıyan tırları afet bölgesine yönlendirdi.

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