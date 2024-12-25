Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti'nden AB Üyeliğine Engelleyici Adım

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden AB Üyeliğini Tehdit Eden Adım

Bosna Hersek'in iki temel etnik yapısından biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), Bosnalı Sırplara Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini hedef alan önemli kararlar aldı. RS Ulusal Meclisi'nde gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, Bosna Hersek kurumlarında çalışan Bosnalı Sırplara, ülkedeki AB üyelik sürecine ilişkin alınan kararları durdurmaları yönünde talimatlar verildi.

Ayrılıkçı Kararlar Alındı

Oturumda alınan 13 ayrılıkçı karar, Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı gibi kurumların, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi tarafından dayatılan yapılar olduğu iddiasıyla değerlendirildi. RS Ulusal Meclisi, bu kurumların kararlarının "yasa dışı" olduğunu duyurdu.

Başkan Dodik'in Duruşmalarına Katılmaması

Alınan kararlar arasında, RS Başkanı Milorad Dodik'in Saraybosna'daki duruşmalara katılmaması kararı da yer aldı. Dodik, bu duruşmalara katılmamak için sağlık sorunlarını öne sürerken, bazı haber kaynaklarına göre, bu durumun planlı bir hareket olduğu iddiaları gündemde.

Uluslararası Tepkiler Büyüyor

NSRS'nin bu gelişmelerine karşı, ABD, AB, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaparak, alınan kararların Dayton Barış Antlaşması ile çeliştiğini ve Bosna Hersek'in anayasal düzenine ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu ülkeler, Bosna Hersek'in egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteklerini yineledi.

Öte yandan, ulusal basında "Bosna Hersek'in hukuk sistemine saldırı" şeklinde ifadelerle eleştirilen bu durum, ülkede yeni bir siyasi krizin habercisi olarak değerlendirilmektedir. Daha önce de ayrımcı kararlar alarak tartışmalara yol açan NSRS, RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılması yönünde söylemleriyle de gündeme gelmişti.