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Bosna Hersek'te Tır Şoförleri Koşulların İyileştirilmesi İçin Konvoy Oluşturdu

Saraybosna'da 543 tır şoförü, koşulların iyileştirilmesi talebiyle konvoy oluşturdu ve eylem yaptı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:54
Bosna Hersek'te Tır Şoförleri Koşulların İyileştirilmesi İçin Konvoy Oluşturdu

Saraybosna'da Tır Şoförlerinden Sıra Dışı Eylem

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 543 tır şoförü, iş koşullarının iyileştirilmesi ve bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi talepleriyle çekicileriyle büyük bir konvoy oluşturdu.

“Yeter Artık” Sloganı ile Yola Çıktılar

Şoförler, “Yeter artık” sloganıyla başkentte gösteri düzenleyerek, Bosna Hersek Parlamentosu ve kamu kurumlarının önünden geçerek taleplerini iletti.

Koşulların İyileştirilmesi İçin Basın Toplantısı

Bosna Hersek Lojistik Birliği'nden Velibor Peulic, Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında, verdikleri hizmetin karşılığını alamadıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Peulic, sektörde 47 bin kişinin çalıştığını ve temel sorunun tırların Avrupa Birliği ülkelerinde kalma süresi olduğunu vurguladı.

Toplantı Talebi ve Yol Kapatma Tehdidi

Peulic, 25 Nisan'a kadar Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantı talep ettiklerini ve eğer koşullarda iyileştirme sağlanmazsa, 28 Nisan'da yol kapatma eylemi düzenleyeceklerini açıkladı.

Dijitalleşme ve Bekleme Sürelerinin Azaltılması Talebi

Saraybosna'da bir araya gelen tır şoförleri, komşu ülkelerdeki gibi süreçlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda 16 saate varan bekleme sürelerinin azaltılması için çözüm bulunmasını talep ediyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda bekleme sürelerinin azaltılması talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu. "Yeter artık" sloganıyla başkentte gösteri düzenleyen şoförler, çekicileriyle konvoy halinde Bosna Hersek Parlamentosu ile kamu kurumlarının önünden geçti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır şoförü, bürokratik işlemlerin dijitalleştirilmesi ve sınırlarda bekleme sürelerinin azaltılması talebiyle çekicileriyle konvoy oluşturdu. "Yeter artık" sloganıyla başkentte gösteri düzenleyen şoförler, çekicileriyle konvoy halinde Bosna Hersek Parlamentosu ile kamu kurumlarının önünden geçti.

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