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Bosna Hersek'te Türk Sanatçıları Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in 101. yılı için düzenlenen sergide, Türk sanatçılara ait 90 eser sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:50
Bosna Hersek'te Türk Sanatçıları Sergisi Açıldı

Bosna Hersek’te Türk Sanatçıları Sergisi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde "Türk Sanatçıları Sergisi" gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) işbirliği ile hayata geçirildi.

Saraybosna Büyükelçiliği’nin de desteğiyle sergi, Yunus Emre Enstitüsü'nün merkezinde 29 sanatçının eserleriyle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 90 farklı eserin yer aldığı sergide, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün illüstrasyonları da bulunmakta. Çeşitli tekniklerin kullanıldığı eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sergi Detayları

GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, serginin Cumhuriyet'in 101'inci yılı şerefine düzenlendiğini vurguladı. Her yıl farklı bir ülkede bu tür sergilerin yapıldığını belirten Demirtepe, sergideki eserlerin Bosna Hersek’in tarihi ve doğal güzelliklerini anlattığını ifade etti.

Sanatçı Nurten Aytaç, sergide yer alan Mostar Köprüsü eseri için kum ve taş malzemeleri kullanarak farklı bir teknik sergilediğini belirtti.

Sergi, 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (GESAM) işbirliğinde "Türk Sanatçıları Sergisi" açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (GESAM) işbirliğinde "Türk Sanatçıları Sergisi" açıldı.

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