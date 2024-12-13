Bosna Hersek'te Türkçe Öğrenen Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Bosna Hersek'te Türkçe Öğrenim Desteği

Bosna Hersek'in Vitez şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında eğitim gören öğrencilere, Karatay Belediyesi tarafından kırtasiye malzemeleri ve çantalar hediye edildi.

Çocukların Göstergesi: Eğitim ve Kültür

Dubravica İlköğretim Okulu'ndaki ödül törenine, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, YEE heyeti, yerel yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şarkılar seslendirerek folklor gösterisi yaptı. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla davetlileri karşıladı.

Kardeşlik ve Destek Vurgusu

Karatay Belediye Başkanı Kılca, konuşmasında Konya'dan selam getirdiğini ve iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Ayrıca, YEE'nin Türkçe öğretme konusundaki katkılarına vurgu yaparak, bu çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

YEE Saraybosna Müdürü Yaman, Türkçeyi tercih eden öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, öğrencilere yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilere Hediyeler Verildi

Program sonunda, öğrencilere sırt çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.