Bosna Hersek'te USAID Faaliyetleri ve Harcamaları Sorgulanıyor

Bosna Hersek'in USAID İncelemesi Hakkında Gelişmeler

Bosna Hersek Maliye ve Hazine Bakanı Srdan Amidzic, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID'in ülkedeki faaliyetleri ve harcamalarının incelenmesi talimatını verdiğini duyurdu. Amidzic, bu kararı, USAID ile ilgili iddialar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği üzerine aldıklarını açıkladı.

Bakan Amidzic, ABD yönetiminden aldıkları bilgilere göre, USAID'in Bosna Hersek'e gönderdiği toplam rakamın 402 milyon dolar olduğunu, ancak ajansın gerçekleştirdiğini bildirdiği harcamaların yalnızca 155 milyon 820 bin dolarda kaldığını belirtti. Bu durum karşısında, 246 milyon 180 bin doların nereye harcandığına dair bir bilgi veya iz bulunmadığını vurguladı.

Amidzic, kamuoyunun harcanan paraların nereye gittiğini bilme hakkına sahip olduğunu ifade ederken, USAID'in çalışma yöntemlerini "garip" olarak tanımladı. Ayrıca, USAID’in bildirdiği 54 projeye harcanan 155 milyon 820 bin dolarlık fonun kullanımına dair hiçbir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

Diğer yandan, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, USAID ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği üzerine bir soruşturma başlatılacağını kaydetti. Dodik, medya ve sivil toplum kuruluşlarının finanse edilerek RS’nin istikrarsızlaştırıldığı iddialarında bulundu.

USAID ile İlgili Tartışmalar

USAID ile ilgili tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından hız kazandı. Trump, dış yardım programlarını sorgulamak üzere bir kararname imzaladı ve bu durum, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 27 Ocak'ta yapılan açıklamayla tüm dış yardımların durdurulmasıyla sonuçlandı.

Öte yandan, Elon Musk da USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar sonrası çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Bu gelişmeler sonunda ABD’de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının idari izne çıkarılması kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu.