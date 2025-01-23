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Bosna Hersek'teki Strpci Katliamını Anlatan Film Oscar Adayı Oldu

Hırvat yapımı 'Sessiz Kalamayan Adam' filmi, Strpci katliamını konu alarak Oscar'a aday gösterildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:38
Bosna Hersek'teki Strpci Katliamını Anlatan Film Oscar Adayı Oldu

Bosna Hersek'teki Strpci Katliamı Oscar Adayı Kısa Filmiyle Anılıyor

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta meydana gelen Strpci katliamı, Hırvatistan yapımı 'Sessiz Kalamayan Adam' (The Man Who Could Not Remain Silent) isimli kısa filmle tekrar gündeme geldi. Film, 19 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayın anlatıldığı Oscar adayı yapımlardan biri oldu.

Filmin Yönetmeni ve Başarıları

Yönetmen Nebojsa Slijepcevic tarafından beyaz perdeye aktarılan bu film, Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından 18 Boşnak ve 1 Hırvat sivilin öldürüldüğü Strpci katliamını konu alıyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yapım 'En İyi Kısa Film' kategorisinde Oscar için yarışacak. Ayrıca, Avrupa Film Akademisi tarafından Avrupa'nın en iyi kısa filmi seçilen bu eser, Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır.

Filmde Anlatılan Olaylar

Film, 27 Şubat 1993'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Karadağ'ın sahil kenti Bar arasında trenle seyahat eden 19 sivilin, Bosna Hersek'teki Strpci durağında kaçırılıp öldürülmesini ele alıyor. Hikaye, bu trajik olay karşısında sessiz kalamayan emekli subay Toma Buzov'un gözünden anlatılmaktadır. Maalesef, Strpci durağında indirilen 19 sivil daha sonra Drina Nehri'ne atılmıştır. Aradan geçen 32 yıla rağmen, katledilen 19 kişiden yalnızca 4'ünün cesedine ulaşabilinmiştir.

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