Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, başkent Saraybosna’da bulunan Anadolu Ajansı merkeziyi ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaret sırasında, Zvizdic, Anadolu Ajansı'nın uluslararası haber hedeflerine ulaşmadaki rolünü vurguladı ve Bosna Hersek'in güncel durumu hakkında bilgiler paylaştı. Anadolu Ajansı, Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip eden bir haber kaynağı olarak önemli bir görev üstleniyor.

Zvizdic'in ziyaretiyle birlikte, iki tarafın da medya ve iletişim alanında daha yakın çalışabilme imkanları üzerine görüşmeler yapıldığı bildirildi. Bu tür ziyaretlerin, Bosna Hersek’in uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma çabalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisi'ni ziyaret etti. Zvizdic, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisi'ni ziyaret etti. Zvizdic, AA muhabirine açıklama yaptı.