Bosna Hersek'ten Macaristan'a nota: Görevden alınan Dodik'in Budapeşte ziyareti

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'i resmi ziyaretle kabul eden Macaristan'a nota gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından dün başkent Budapeşte'de "RS Başkanı" olarak kabul edilen Dodik'in artık bu görevde olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Szijjarto, açıklamasında Dodik'i yanlış tanıttı. Dodik, geçen aylarda Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) kararıyla görevden alındı." ifadesine yer verildi.

Bosna Hersek makamları, ülkede resmi bir görevde bulunmayan Dodik'in Szijjarto tarafından resmi ziyaretle karşılanmasını "resmi" statü yönünden endişeyle karşıladı. Açıklamada ayrıca Dodik'in Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan ayrılıkçı söylemlerinde bulunduğu hatırlatıldı.

RS Başkanlığı için erken seçim 23 Kasım'da

CIK, Dodik'in görevden alınmasının ardından RS'nin yeni başkanının belirlenmesi için 23 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Dodik ise kararın halk tarafından verileceğini belirterek entite genelinde referandum yapılacağını söylemişti.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı. Bu çerçevede RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Schmidt, ihtiyacı halinde yasa çıkarma yetkisini kullanarak NSRS'de alınan kararları iptal etti. Dodik'in "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleri nedeniyle hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti. Aralık 2023'te başlayan dava sürecinde Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirmişti.

CIK ise 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamıştı.