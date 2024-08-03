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Bosna Hersek Vatandaşlarına Lübnan Seyahat Uyarısı

Bosna Hersek, Lübnan'daki güvenlik sorunları nedeniyle vatandaşlarını seyahat etmemeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:09
Bosna Hersek Vatandaşlarına Lübnan Seyahat Uyarısı

Bosna Hersek'ten Seyahat Uyarısı

Bosna Hersek, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu açıklama, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Güvenlik Durumu Hakkında Bilgilendirme

Açıklamada, Lübnan'daki güvenlik durumunun giderek kötüleştiği vurgulanarak, bu nedenle vatandaşların bu ülkeye seyahat etmemesi gerektiği belirtildi.

Yardım İhtiyacı Olanlar İçin İletişim Bilgisi

Vatandaşların, seyahat etmeme kararına rağmen herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda, Bosna Hersek'in Amman Büyükelçiliği ile iletişime geçerek yardım alabilecekleri ifade edildi.

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