Bosna Hersek ve Sırbistan'da Aşırı Sıcaklık Uyarısı

Aşırı Sıcaklar İçin Kırmızı Alarm

Son günlerde, Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Her iki ülkede de yetkililer, sıcak hava koşulları nedeniyle "kırmızı alarm" vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklık Rekorları Bekleniyor

Bosna Hersek'teki birçok şehirde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor. Sırbistan'da da benzer bir durum söz konusu; birçok yerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkma ihtimali taşıyor. Bu nedenle, yine resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda halkın önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), yaz boyunca devam edeceği öngörülen aşırı sıcakların sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsü uzmanı Milan Jovanovic Batut, aşırı hava koşullarının 10 şehirde "çok tehlikeli" olduğunu ve özellikle astım ve kalp hastalığı olan bireylerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Sürücülere Dikkat Çağrısı

Sırbistan Otomobil ve Motosiklet Derneği, sürücülerine gündüz saatlerinde trafiğe çıkmaktan kaçınmalarını ve daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Aşırı sıcakların bu dönemlerde daha fazla dikkat gerektirdiği ifade ediliyor.