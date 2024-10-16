Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin İzetbegoviç ile Mladic'i Kıyaslaması Tepkilere Neden Oldu

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nden Tartışmalı Açıklama

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, savaş suçlusu Ratko Mladic ile bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i karşılaştırarak tartışmalara yol açtı. Schmidt, bir televizyon programında Sırp Cumhuriyeti'ndeki tarih derslerinde Mladic ve Radovan Karadzic'in kahraman olarak öğretilmesini değerlendirirken, bu iki ismi bir arada anarak, "Eğer Mladic ve İzetbegoviç'i kabul edilemez bir biçimde görüyorsak, neden onların fotoğraflarını ders kitaplarına koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Duygulara Dokunan Bir Kıyaslama

Bu açıklama, merhum İzetbegoviç'in kurucu liderliğini yaptığı Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından "skandal" olarak nitelendirilerek büyük tepki topladı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Mladic ile merhum Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'i aynı cümlede karşılaştırmak kabul edilemez." denildi. Açıklamada, Mladic'in 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te işlediği savaş suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerce ilan edilen "savaş suçlusu" statüsü hatırlatıldı. İzetbegoviç'in ise ülkenin bağımsızlığı için savaşırken Bosna Hersek ordusuna liderlik etmiş biri olduğu belirtildi.

Kamuoyundan Tepkiler

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Schmidt'in bu açıklamalarına katılarak, "Bağımsızlığımızı savunmamız ve mücadelemizi, bize saldıran ve öldürenlerle kıyaslamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bosna Hersek Federasyonu Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Adnan Delic, Schmidt'e hitaben, "Ne yani, çocuklarımıza bir ülkeyi savunan ile o ülkeyi yok etmek isteyeni aynı kefeye koymalarını mı öğretmeliyiz?" dedi.

OHR ve Yüksek Temsilci'nin Rolü

Bosna Hersek'teki karmaşık siyasi yapı, 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), barış anlaşmasının uygulanmasını denetlemek ve gerektiğinde yasa çıkartmak üzere yetkilendirilmiştir. Yüksek Temsilci, Birleşmiş Milletlere her yıl rapor sunmakta ve barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alma yetkisine sahiptir.