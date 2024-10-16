DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,3 0,03%
ALTIN
2.946,54 -0,63%
BITCOIN
2.328.600,33 -2,1%

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin İzetbegoviç ile Mladic'i Kıyaslaması Tepkilere Neden Oldu

Christian Schmidt'in yaptığı kıyaslama, Bosna Hersek'te büyük tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:05
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin İzetbegoviç ile Mladic'i Kıyaslaması Tepkilere Neden Oldu

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nden Tartışmalı Açıklama

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, savaş suçlusu Ratko Mladic ile bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i karşılaştırarak tartışmalara yol açtı. Schmidt, bir televizyon programında Sırp Cumhuriyeti'ndeki tarih derslerinde Mladic ve Radovan Karadzic'in kahraman olarak öğretilmesini değerlendirirken, bu iki ismi bir arada anarak, "Eğer Mladic ve İzetbegoviç'i kabul edilemez bir biçimde görüyorsak, neden onların fotoğraflarını ders kitaplarına koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Duygulara Dokunan Bir Kıyaslama

Bu açıklama, merhum İzetbegoviç'in kurucu liderliğini yaptığı Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından "skandal" olarak nitelendirilerek büyük tepki topladı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Mladic ile merhum Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'i aynı cümlede karşılaştırmak kabul edilemez." denildi. Açıklamada, Mladic'in 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te işlediği savaş suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerce ilan edilen "savaş suçlusu" statüsü hatırlatıldı. İzetbegoviç'in ise ülkenin bağımsızlığı için savaşırken Bosna Hersek ordusuna liderlik etmiş biri olduğu belirtildi.

Kamuoyundan Tepkiler

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Schmidt'in bu açıklamalarına katılarak, "Bağımsızlığımızı savunmamız ve mücadelemizi, bize saldıran ve öldürenlerle kıyaslamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bosna Hersek Federasyonu Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Adnan Delic, Schmidt'e hitaben, "Ne yani, çocuklarımıza bir ülkeyi savunan ile o ülkeyi yok etmek isteyeni aynı kefeye koymalarını mı öğretmeliyiz?" dedi.

OHR ve Yüksek Temsilci'nin Rolü

Bosna Hersek'teki karmaşık siyasi yapı, 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), barış anlaşmasının uygulanmasını denetlemek ve gerektiğinde yasa çıkartmak üzere yetkilendirilmiştir. Yüksek Temsilci, Birleşmiş Milletlere her yıl rapor sunmakta ve barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alma yetkisine sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
3
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
4
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı
5
Bakan Ersoy ve Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi'den Önemli Görüşme
6
Rusya, Mıkolayiv'deki Zırhlı Araç Fabrikasına Füze Saldırısı Düzenledi
7
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi