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Bosna Hersekli Araştırmacı Kustura'nın Gazze Açıklamaları

Araştırmacı Kustura, Gazze'deki durumu Srebrenitsa ile kıyaslayarak soykırım vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:02
Bosna Hersekli Araştırmacı Kustura'nın Gazze Açıklamaları

Buljusmic Kustura'dan Çarpıcı İfadeler

Bosna Hersekli soykırım araştırmacısı Arnesa Buljusmic Kustura, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü faaliyetleri "tam anlamıyla soykırım" olarak nitelendirdi. Gazze'deki durumu değerlendiren Kustura, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı tam anlamıyla bir soykırımdır. Gazze'den gelen görüntüler, Bosna Hersek'teki 1992-1995 savaşındaki Saraybosna kuşatmasını hatırlatıyor," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durumun Kötüleşmesi

Kustura, çocuk yaşta Boşnak soykırımına tanık olduğunu belirterek, "Gazze'de her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor. Sayısız insan hayatını kaybetti ve kayıp olanların sayısı da bir o kadar fazla," dedi.

Srebrenitsa ile Gazze Arasındaki Benzerlikler

Kustura, Gazze ile Srebrenitsa'nın ortak yanlarının "etnik temizlik ve toprak hırsızlığı" olduğunu vurguladı. Kustura, "Bunu sadece ben söylemiyorum, uluslararası mahkemeler de bunu tespit ediyor," dedi ve içeride yaşananlara karşı elde gelen sesleri duyurmanın önemine dikkat çekti.

Bireysel ve Medya Yaklaşımları

Kustura, medyanın Gazze'ye ilişkin "pasif" bir tutum sergilediğini belirterek, "Filistinli siviller söz konusu olduğunda medya durumu pasif şekilde aktarıyor. Ancak bir İsrailli asker öldüğünde farklı bir ton tercih ediliyor," şeklinde eleştiride bulundu.

Batı'nın Tavrı ve Geçmişin Yükü

Batı medyasının ve politikacıların durumu sorgulayan Kustura, "Batı, geçmişte yaşananlardan ötürü bir suçluluk hissediyor ama bu, Gazze'de yaşananları haklı çıkarmaz. Almanya ve ABD'nin verdiği destekle tarihi hatalarını düzeltmeye çalışıyorlar," ifadelerini kullandı.

Filistin Halkına Saygı

Kustura, Filistin belgesine büyük saygı duyduğunu ve sonuçta özgürlüğe ulaşacaklarına olan inancını dile getirerek, "Fakat bizler halk olarak, tüm bunları unutmadan Filistin için mücadele etmeye devam etmeliyiz," diye ekledi.

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