Bosna Hersekli Ressamlar Saraybosna’yı Tuvallerine Taşıdı

Bosna Hersekli ressamlar, Saraybosna'da düzenlenen atölyede ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini yağlı boya eserlerle tuvale yansıttı; eserler yarın müze bahçesinde sergilenecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:55
Bosna Hersekli Ressamlar Saraybosna’nın Mimari ve Doğal Güzelliklerini Tuvale Yansıttı

Radiceva Caddesi'nde kurulan atölye, vatandaş ve turistlerin yoğun ilgisini çekti

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanlığı, Saraybosna Kantonu Turizm Birliği ve Merkez Belediyesi organizasyonunda bir araya gelen ressamlar, Bosna Hersek’in mimari ve doğal güzelliklerini tuvale aktardı.

Etkinlik kapsamında sanatçılar, Radiceva Caddesi üzerinde atölye kurarak başta Saraybosna olmak üzere şehirlerdeki tarihi yapı ve peyzajları konu edindi. Organizasyonun, ülkenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yağlı boya tekniğiyle çalışan ressamların çalışmaları, şehirdeki vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliğe katılan ülkenin tanınmış ressamları şunlar: Dzeko Hodzic, Dzevdet Nikocevic, Izet Aleckovic, Edin Numankadic, Muhamed Pjevo, Senad Pepic, Rebeka Abdagic, Adis Lukac, Safet Begic, Elma Alic Sobot, Aleksandra Kokotovic, Amir Kurtagic ve Safet Zec.

Sanatçıların eserleri, Bosna Hersek Edebiyat ve Tiyatro Sanatları Müzesi'nin bahçesinde yarın düzenlenecek sergide ziyaretçilere açılacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen ressamlar, ülkenin mimari ve doğal güzelliklerinin resimlerini yaptı.

