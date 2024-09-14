Boşnak Lider Becirovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Vurgusu

Boşnak Liderin Önemli Açıklamaları

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, prezident Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ticari İlişkilerin Gelişimi

Becirovic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve gelecekte bu ilişkilerin daha da artacağını vurguladı. "Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizin daha da artacağını düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Verimliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bosna Hersek’e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Becirovic, görüşmenin "son derece verimli" geçtiğini belirterek, "Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ilişkiler son derece olumlu ve güçlenmesini diliyorum," dedi.

Tarihi ve Kültürel Bağlar

Denis Becirovic, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağların ülkeleri daha da güçlendirdiğini dile getirerek, bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Altyapı Projaları ve Davet

Becirovic, ayrıca Belgrad-Saraybosna otoyolu projesinin hızlandırılmasının önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bosna Hersek’i ziyaret etmeye davet etti.

Savunma Sanayi İşbirliği

Toplantıda savunma sanayi konularının da ele alındığını belirten Becirovic, bu alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Srebrenitsa Anma Törenleri

2024 yılında Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılına yaklaşıldığını hatırlatan Becirovic, bu konunun da gündeme geldiğini ve gelecek yıl Birleşmiş Milletler'de anma törenleri yapılacağını aktardı. "Biz asla nefret politikası gütmeyeceğiz," dedi.