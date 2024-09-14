Boşnak Lider Becirovic'ten Gazze Açıklaması

Boşnak Liderden Sert Açıklama

Boşnak lider Dragan Becirovic, Gazze'de yaşanan olayları gündeme getirerek, bu durumu "dünyanın en büyük ayıbı" olarak nitelendirdi.

İnsanlık Açısından Değerlendirme

Becirovic, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krizin ve devam eden çatışmaların, uluslararası toplum için bir utanç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bölgedeki duruma sessiz kalmamayı ve somut adımlar atılmasını talep eden Becirovic, "İnsanlığın vicdanını sorgulamak gerekiyor. Gazze'deki olaylar, sadece oradaki halk için değil, tüm dünya için utanç vericidir," şeklinde konuştu.