Bosnalı Sırp Lider Dodik'ten sürpriz hamle: Bosna Hersek'e karşı dava açma kararı aldı!

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, OHR kararlarını tanımadığı için yargılandığı davada 4. defa Saraybosna’daki Bosna Hersek Mahkemesi’ne çıktı. Ancak savunma avukatlarının hakim değiştirilmesini istemesi nedeniyle duruşma yine yapılamadı. Dodik, 4 defa ertelenen davasının başlamamasından dolayı mahkeme önünde yaptığı konuşmada, son zamanlarda yükselttiği bölücü sözlerine devam etti.

MİLORAD DODİK HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dodik, sürecin bir an önce bitmesini talep etti ve “RS, anayasal Bosna Hersek'i destekliyor aksi takdirde RS buradan gidecek. Bu süreç yüzünden beni hapiste göremeyeceksiniz. Belki başka bir şey yüzünden olabilir ama bu yüzden değil.” dedi. Dodik için 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.





DURUŞMALAR 3 DEFA ERTELENDİ

Haziran 2023’te NSRS, Yüksek Temsilci’nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi’nde yayınlanmamasına karar vermişti. Ancak Yüksek Temsilci Schmidt, NSRS’nin bu kararının geçersiz olduğunu ve yürürlükte olamayacağını duyurmuştu. Buna rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Bu nedenle Dodik ve RS Resmi Gazete Direktörü Milos Lukic hakkında OHR kararlarına uymadıkları için dava açılmıştı. Dodik, 16 Ekim 2023’te mahkemeye ilk kez çıkmıştı. Ancak savunma avukatlarının farklı istekleri yüzünden duruşma 3 defa ertelenmişti. Dodik’in davası henüz başlamamıştı.