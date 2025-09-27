Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da Kapanış: Gençler 'Herkes için Diplomasi' Vurgusu

Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da Kapanış: Gençler 'Herkes için Diplomasi' dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneğince "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu" üçüncü gününde resmi kapanış töreniyle sona erdi. Forum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla gerçekleştirildi.

Genç diplomat adayları bir araya geldi

Diplomasiye ilgi duyan lise öğrencilerini farklı dillerdeki komite çalışmalarıyla buluşturan forum, 200'ü aşkın genç katılımcıyı ağırladı. Komitelerde Soğuk Savaş'ın kritik meseleleri günümüz perspektifiyle tartışıldı; oturumlarda Gazze, Keşmir, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen ve Arakan gibi mazlum coğrafyaların sorunları ele alındı.

Kapanışta mesajlar: Selman Bilir

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, forumun Türkiye'nin öncü genç diplomasi platformu olduğunu belirterek, "Komitelerimizde Soğuk Savaş'ın kritik meselelerini günümüzün perspektifiyle ele aldık. Olağanüstü oturumlarımızda ise Gazze'den Keşmir'e, Doğu Türkistan'dan Sudan'a, Yemen'den Arakan'a kadar mazlum coğrafyaların çığlıklarına kulak verdik, onların sesi olmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Bilir, forumun yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün uluslararası sistem adalet dağıtmakta yetersiz kalmış, uluslararası kuruluşlar gayesini yerine getiremez hale gelmiştir. Mazlumlara umut olamamış, zulme karşı sessiz kalmış, insanlığın vicdanını yaralı bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanında adalet arayan halklar, artık kendi kaderine terk edilmiştir. İşte tam da bu noktada Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonundan ilhamla 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' mottosunu geliştirdik. Antalya Diplomasi Forumu'nu örnek alarak şekillendirdiğimiz özgün ve en gerçekçi prosedürle bize yakışan platform kurduk ve bu platform bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş en gerçekçi diplomasi simülasyonunu hayata geçirmeye çalıştık. Üç gün boyunca gerçekleştirdiğimiz oturumların, tartışmaların ve panellerin yanı sıra biz gençler olarak üzerimize düşeni yapmaya da gayret ettik."

Bilir, diplomasinin sadece kelimelerle değil, somut dayanışma adımlarıyla, merhametle ve vicdanla anlam kazandığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve gençlerin vizyonu koruyacağına dair söz verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım, bizler gençler olarak bugün böyle bir forumu hayata geçirebiliyor, böyle işlere vesile olabiliyorsak bu, sizlerin bizlere kazandırdığı vizyonun, açtığınız ufkun ve yüklediğiniz misyonun bir sonucudur. Siz gençliğe inandınız, bizlere güvendiniz, bizlere yol gösterdiniz. Ve bizler, sizlerin bizlere bıraktığı bu kutlu davaya sahip çıkacağız. Sizden aldığımız vizyonla bu emaneti korumaya, üstümüze düşeni yapmaya, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım bu yoldan dönmeyeceğimize söz veriyoruz."

Gençlerin dayanışması ve bağış

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, gençlerin diplomaside aktif rol üstlenme kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "Dünyanın pek çok bölgesinde süregelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tekelinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosphorus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş özgün bir platformdur." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait şu ifadeyi de aktardı: "Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum."

Ömer Tayyip Erdoğan, foruma katılan gençlerin harçlıklarını bir araya getirip Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışladıklarını belirterek, bu dayanışmanın diplomasinin eylemle anlam kazandığını ifade etti.

Forumun misyonu: Ahmet Aziz Albayrak

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Aziz Albayrak, forumun arka planını ve taşıdığı misyonu anlattı. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şu sözleri sarf etti: "Bosphorus Diplomasi Forumu, Türkiye'nin daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarını inşa etme yolunda ortaya koyduğunuz vizyon ve kararlılığın bir neticesi olarak karşınızdadır. Bu vesileyle zatı devletlerinize, forumumuza teveccühünüz ve değerli vaktinizi ayırarak bizlerle birlikte olduğunuz için tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum."

Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın dış politika vizyonundan etkilenmelerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin bizlere emanet ettiği en büyük miraslardan biri, gençliği uluslararası meselelerde söz sahibi olmaya cesaretlendiren vizyonunuzdur. 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle sembolleşen diplomasiye bakışınız ise bizlere mevcut düzeni sorgulama ve daha adil bir dünya için yeni diplomasi anlayışı geliştirme ufku kazandırmıştır. Bugün burada dillendirdiğimiz 'Diplomacy for all, not for the few', 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' mottosu da işte bu ufkun bir tezahürüdür."

Katılımcılar

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katıldı.