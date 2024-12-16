Boston'da Havalimanına Yaklaşan Dron Nedeniyle İki Gözaltı

Boston'daki Dron Olayı: İki Gözaltı ve Süren Tartışmalar

ABD'nin Boston kentinde, Logan Uluslararası Havalimanı'na "tehlikeli" derecede yaklaşan bir dron nedeniyle iki kişi gözaltına alındı. Yetkililer, insansız hava aracının konumunun ve uçuş geçmişinin gelişmiş izleme teknolojileri kullanılarak belirlendiğini açıkladı.

Olayın ardından, izinsiz giriş suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, olay yerinden kaçan diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Dronlar ve Hava Güvenliği

Polis yetkilileri, dronların insanlar veya araçlar üzerinde uçurulmasının yasak olduğunu vurguladı ve "Küçük dronlar bile uçak ve helikopterlere ciddi hasarlar verme potansiyeline sahiptir." diyerek olası risklere dikkat çekti.

Gizemli Dron Tartışmaları Sürüyor

Son haftalarda, ABD'nin çeşitli bölgelerinde görülen gizemli dron görüntüleri, kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline geldi. 18 Kasım'da New Jersey'de tespit edilen ilk görüntüler, bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde dronlar olarak tanımlanmıştı.

Bu gizemli dronlar, Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de gözlemlendi ve yerel yetkililer, olası tehditler karşısında bölgedeki uçuşları kısıtlama yoluna gitti.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan Açıklamalar

Sosyal medyada hızla yayılan dron görüntüleri halk arasında birçok soruya yol açarken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bu gizemli dronların güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti. Öte yandan, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dronların İran'a ait bir gemiden havalandığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Gizli dron gözlemleri, politika ve güvenlik arasındaki tartışmaları artırırken, New York Valisi Kathy Hochul, Stewart Uluslararası Havalimanı civarında görülen dronlar sonrası hava trafiğini yavaşlatma kararını aldı. Vali, durumu araştırmak için New York Eyalet İstihbarat Merkezi'ne ve federal hükümete çağrıda bulundu.