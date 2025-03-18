Boston'daki Yahudi Akademisyenler, Filistinli Aktivist Halil'e Destek İçin İmza Kampanyası Başlattı

Boston'daki 2000'den fazla Yahudi akademisyen, Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasına karşı imza kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:04
Boston'daki Yahudi Akademisyenler, Filistinli Aktivist Halil'e Destek İçin İmza Kampanyası Başlattı

Boston Bölgesindeki Yahudi Akademisyenlerden Filistinli Aktiviste Destek

ABD'nin Boston bölgesindeki üniversitelerden 2000'i aşkın Yahudi akademisyen, personel ve öğrenci, Columbia Üniversitesi'nde gerçekleşen Filistin'e destek gösterilerine liderlik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Bu destek, Harvard ve Massachusetts Teknik Enstitüsü gibi önde gelen üniversiteleri de kapsayan bir grup tarafından geldi. Kendilerini "Endişeli Yahudi Öğretim Üyeleri-Boston Bölgesi" olarak tanımlayan grup, yazılı bir açıklama ile Halil'in serbest bırakılması için imza kampanyası düzenlediklerini duyurdu.

Kampüste Birleşik Ses

Açıklamada, "Farklı görüşlere sahibiz ancak kampüsteki topluluklarımızın üyelerini taciz, ihraç, tutuklama veya sınır dışı etmek için adımızı kullanan ve antisemitizmle ilgili alaycı iddialarda bulunan herkesi kınama konusunda birleşiyoruz," ifadeleriyle birlik mesajı verildi.

2000'den fazla Yahudi profesör, personel ve öğrenciden oluşan grup, kampüslerde Filistinlilerin hak ve özgürlüklerini savunanlara yönelik yürütülen "antisemitizm terörü" retoriğinin şiddetle reddedildiğini vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi düşmanlığını kullanarak güç topladığı ve Halil'in tutuklanmasının üniversitelerdeki demokrasiye açık bir saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Halil'in serbest bırakılması için diğer üniversitelere de "kaynaklarını kullanma" çağrısı yapıldı ve üniversite yönetimlerinin daha fazla demokratikleşmesi gerektiği belirtildi.

Mahmud Halil'in Tutuklanma Süreci

Mahmud Halil, 3 Mart’ta eşiyle evine girerken gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen tutuklandığını açıkladı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Halil'in yeşil kartını iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler"

Bir ABD yargıcı, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koydu. Şu anda Louisiana eyaletinde tutulan Halil'in, bu ay sonunda göçmenlik yargıcının karşısına çıkarılması bekleniyor.

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