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Botsvana'da 499 Gram Ağırlığında Dev Elmas Bulundu

Botsvana'nın Karove Elmas Madeni'nden çıkarılan 2.492 karatlık elmas, tarihinin en büyük ikinci elması olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:49
Botsvana'da 499 Gram Ağırlığında Dev Elmas Bulundu

Botsvana'da Büyük Elmas Keşfi

Botsvana'nın ünlü Karove Elmas Madeni'nde, 2.492 karat (yaklaşık 499 gram) ağırlığında dev bir elmas keşfedildi. Bu, şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci elmas olarak dikkat çekiyor.

Elmasın Kalitesi ve Çıkarılışı

Elmas, Kanadalı Lucara Diamond Corp. madencilik şirketi tarafından X-ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız bir şekilde çıkarıldı. Şirketin CEO'su William Lamb, "Bu olağanüstü 2.492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Botsvana Hükümeti Tarafından Tanıtım

Botsvana hükümeti, bu değerli taşın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’nin ofisinde dünya çapında tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması gören ilk kişilerden biri olacak.

Tarihsel Önemi

Bu elmas, ağırlığıyla 1905'te Güney Afrika'da bulunan 3.106 karatlık "Cullinan Elması"ndan sonra son yüz yılda bulunmuş en büyük ikinci elmas olarak tarihe geçmektedir. Karove Madeni'nde daha önce 1.000 karat üzeri dört elmas çıkarılmıştır.

Önceki Keşifler

Karove Madeni'nde daha önce, 2019'da 1.758 karat (yaklaşık 352 gram) "Sewelo Elması" ve 2017'de 1.111 karat (yaklaşık 222 gram) "Lesedi La Rona Elması" keşfedilmiştir. Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştır.

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