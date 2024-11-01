Botsvana'da BDP'nin 58 Yıllık İktidarı Son Buldu

Botsvana'da Tarihi Seçimler

Güney Afrika'nın Botsvana ülkesinde 30 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Botsvana Demokratik Partisi (BDP) 58 yıllık iktidarını kaybetti.

Seçim Sonuçlarına Genel Bakış

Devlet televizyonu BTV tarafından yayımlanan sonuçlara göre, ülke genelindeki 61 seçim bölgesinden alınan sonuçlara dayanarak, BDP 69 sandalyeli Ulusal Meclis'te sadece 3 sandalye kazanabilirken, ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC) 26 sandalye elde etti.

Ayrıca, Botsvana Kongre Partisi (BCP) 8 sandalye kazanırken, eski Devlet Başkanı Ian Khama tarafından desteklenen Botsvana Yurtsever Cephesi (BPF) 5 sandalye aldı. Bu sonuçlar ile muhalefet partileri meclis çoğunluğunu sağlamış oldu.

Devlet Başkanı Masisi'nin Açıklamaları

BDP'nin adayı ve mevcut Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, başkent Gaborone'de düzenlediği basın toplantısında seçim yenilgisini kabul etti ve "Saygıyla kenara çekilip, sorunsuz bir geçiş sürecini destekleyeceğim" şeklinde konuştu. Masisi, muhalefet partilerini tebrik ederek, "Beklenmedik olsa da dinlenmek için iyi bir zaman, haftada 6-7 gün çalıştım" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönem ve Beklentiler

Botsvana anayasasına göre, devlet başkanı Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen oylama ile salt çoğunluk esasına göre seçiliyor. Eldeki sonuçlar ışığında, meclis çoğunluğunu elde etmesi beklenen UDC'nin 54 yaşındaki lideri Duma Boko'nun Botsvana'nın yeni devlet başkanı olacağı öngörülüyor.

Botsvana'nın Ekonomik Durumu

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip olan Botsvana, Afrika'nın en zengin elmas madenlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak, son yıllarda elmas gelirlerinde yaşanan düşüş, artan işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yaygın yoksulluk, BDP'nin seçim hezimetinin nedenleri arasında gösteriliyor.