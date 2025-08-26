Botsvana'da ilaç kıtlığı: Ulusal acil durum ilan edildi

Afrika ülkesi Botsvana, ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, devlet televizyonu BTV'de yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yaşanan mali kriz ve lojistik sorunların ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirinde çöküşe yol açtığını bildirdi. Boko, bu durumun ülkenin hem sağlık sistemini hem de ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, krize müdahale amacıyla ulusal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Hükümetin acil ilaç tedariki için 250 milyon pula (yaklaşık 19 milyon dolar) fon ayırdığını kaydeden Boko, ayrıca ilaç ve malzeme dağıtımı için ordunun lojistik birimlerinin görevlendirildiğini söyledi.

Boko, ulusal ilaç tedarik kurumu CMS'yi lojistik sorunlarından ve fiyat artışlarından sorumlu tutarak, "Fiyatlar yer yer 5 ila 10 kat yükseliyor. Böyle bir senaryo mevcut ekonomik koşullarda sürdürülemez." ifadelerini kullandı.

Ameliyatlar askıya alındı

Botsvana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede hipertansiyon, diyabet, kanser, tüberküloz, astım ve üreme sağlığı gibi alanlarda kullanılan temel ilaçların stoklarının tükendiği belirtildi. Açıklamada, bakanlığın ilaç tedarikçilerine 1 milyar pula (yaklaşık 75 milyon dolar) borçlu olması nedeniyle pansuman malzemeleri dahil temel tıbbi ürünlerin temin edilemediği ve bunun sonucunda kamu hastanelerinde ameliyatların askıya alındığı kaydedildi.

Elmas krizi

Yaklaşık 2,7 milyon nüfusa sahip Botsvana'nın ekonomisi büyük ölçüde elmas üretimine dayanıyor. Ülke ekonomisi, son yıllarda küresel elmas pazarında yaşanan daralma nedeniyle ciddi bir bunalım yaşıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 0,4 küçülmesi öngörülüyor.