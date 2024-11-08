DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,04 0,09%

Botsvana'nın Yeni Devlet Başkanı Duma Boko Göreve Başladı

Botsvana'nın yeni devlet başkanı Duma Boko, 30 Ekim seçimlerinin ardından yemin ederek göreve başladı. 58 yıllık BDP iktidarı sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:49
Botsvana'nın Yeni Devlet Başkanı Duma Boko Göreve Başladı

Botsvana'da Tarihi Değişim

Botsvana, 30 Ekim'deki genel seçimle birlikte Botsvana Demokrat Partisi (BDP) tarafından tam 58 yıl süren iktidarını kaybetti. Bu seçimde zafer kazanarak Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC) lideri olan Duma Boko, başkent Gaborone'de düzenlenen törenle yeni görevine başladı.

Tören ve Konuklar

Duma Boko, çeşitli uluslararası konukların katılımıyla gerçekleştirilen yemin töreninde, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashetile gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Boko'nun Açıklamaları

Boko, yemin töreninde yaptığı konuşmada, BDP'den iktidarı sorunsuz bir biçimde devraldıklarını vurgulayarak, "Demokrasimiz bozulmamış olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı. 30 Ekim genel seçimlerinin, Botsvana demokrasisinin "asil bir şekilde" test edildiğini belirten Boko, bu sürecin halkın barış ve istikrarını pekiştirdiğine dikkat çekti. "Dünyanın gözü önünde, bu güzel topraklarda yaşayan her insanın özgürlüğünü ve güvenliğini kanıtladık" dedi.

Yeni Hükümetin Öncelikleri

Boko, yeni hükümetinin önceliklerinin ekonomik büyüme sağlamak ve işsizlik sorununu çözmek olduğunu ifade etti. Son yıllarda, elmas gelirlerindeki düşüş nedeniyle artan işsizlik ve gelir dağılımındaki eşitsizlik, BDP'nin bu seçimdeki başarısızlığının ana nedenleri arasında gösteriliyor.

Seçim Sonuçları ve Geçmiş

30 Ekim'deki genel seçim, BDP'nin 1966'dan beri sürdürdüğü iktidarının sona ermesiyle sonuçlandı. Duma Boko, 2014 yılından beri ana muhalefet lideri olarak görev yapıyordu ve şimdi ülkede demokratik bir değişim sürecinin öncüsü oldu. Botsvana'nın sahip olduğu gelişmiş demokratik yapı, bu seçimlerle yeniden şekilleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi
2
Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Novi Sad'daki Ölümlü Kaza Sonrası Protestolar: Köprü Trafiğe Kapandı
4
Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Miçotakis: Türkiye ile İlişkilerde İstikrar Şart!
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi