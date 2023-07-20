Boy bos mu? Boy pos mu? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Boy bos mu? Boy pos mu? TDK'ye göre Boy pos nasıl yazılır? Boy pos nasıl yazılır?

BOY BOS MU? BOY POS MU?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme sonucuna vardı. Bunlardan bir tanesi de TDK'da "Boy pos " olduğu halde toplum arasında çok sık " Boy bos " bir şekilde kullanılan kelime oldu. Yeni karar gereği Boy bos yerine Boy pos yazacağız. İşte yapılmış olan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)