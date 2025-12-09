Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir atölyede çalışan İbrahim Y. (58), hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

Kurtarma ve ilk müdahale

Çevredeki çalışanların durumu fark etmesi üzerine yardım çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızar makinesine sıkışan İbrahim Y.'yi dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede, yaralının kolunda ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak iş kazası incelemesi başlatıldığı bildirildi.

