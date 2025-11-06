Boyabat’ta Odunluk Yangını, İtfaiye Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü

Boyabat’ta Odunluk Yangını, İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Olay yerine hızlı müdahale, yangının eve sıçramasını engelledi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın korkuttu. Olay, Yeni Mahalle Pervane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, odunlukta oluşan elektrik kontağı sonucu başladı. Bölge sakinleri tarafından fark edilen dumanlar üzerine yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yoğun müdahale ile alevlerin evin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, odunluk kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için elektrik tesisatının düzenli kontrolü ve dikkatli depolama uyarısında bulundu.

