Böyle bir börek yok! Puf puf kabaran böreğin sırrı ortaya çıktı: O malzeme her şeyi değiştiriyor!

Sodalı dilim börek tarifi yiyenlerin tadı damağında kalıyor. Bol malzemeli yapılan enfes börek tarifi pratik olduğu gibi yediden yetmişe herkesin beğenisini topluyor. İşte sodalı börek malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER

6 adet yufka

2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

125 gr eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 şişe soda

400 gr beyaz peynir

250 gr kaşar peyniri

Yarım demek maydanoz

1 paket kabartma tozu





ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı yoğurt

YAPILIŞI

Böreğin sosu için tereyağı, yoğurt, süt, sıvı yağ, soda bir kaba alınarak karıştırılır. İçerisi için beyaz peynir, kaşar peynir, maydanoz ve kabartma tozu eklenir karıştırılır.

Yufkanın bir tanesini açarak üzerine iç harç koyulur ve üzerine 2. yufka serilir. Yufkalar bitene kadar bu işlem devam eder ve rulo şekli verilerek 3 eşit parçaya bölünür. Önceden ısıtılmış fırında üzerine yumurta sarısı sürülen börekler atılarak pişirilir. 200 derece fırında 40 dakika kızarana kadar piştikten sonra servis edebilirsiniz.